Размытое чувство долга

Вправе ли гражданин, привлеченный к субсидиарной ответственности по обязательствам своего бизнеса, выплатить лишь часть этого долга благодаря плану реструктуризации, решит Верховный суд РФ (ВС). Ответ на актуальный для практики вопрос будет дан в рамках дела о несостоятельности Евгения Смолянского, которому разрешили погасить в рамках двухлетнего плана 60% субсидиарного долга и по сути списать остальное. Кредитор решил отстоять свое право продолжить взыскание оставшихся 40% задолженности, так как по закону обязательства по субсидиарной ответственности являются «несмываемыми», на что арбитражные суды отреагировали по-разному. Теперь точку в деле должна поставить экономколлегия ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

История разбирательства, удостоившегося внимания ВС, началась в августе 2020 года, когда Арбитражный суд Москвы привлек Евгения Смолянского к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Моникк», гендиректором которого он являлся. Право взыскивать с гражданина 7,5 млн руб. по субсидиарке получила Марина Ким, она была кредитором компании «Моникк» на эту сумму.

В апреле 2021 года госпожа Ким подала на банкротство Евгения Смолянского, настаивая на введении процедуры реализации имущества. Но должник счел, что сможет погасить большую часть обязательств, и убедил суд одобрить ему план реструктуризации долгов, несмотря на возражения кредитора. Согласно плану, выплачивается 4,5 млн руб. субсидиарного долга (60%) ежемесячными платежами в течение двух лет, также в течение месяца должник погашает 2,1 тыс. руб. налоговой задолженности. Марина Ким утверждение плана не обжаловала.

Должник уплатил по графику все суммы, предусмотренные планом. В связи с этим в июле 2024 года суд завершил процедуру и прекратил банкротное дело, признав, что господин Смолянский исполнил все свои обязательства перед этими кредиторами. Но история на этом не закончилась.

Упорный кредитор

Марина Ким обратилась в суд за выдачей ей исполнительного листа, чтобы продолжить принудительное взыскание оставшихся 3 млн руб. долга по субсидиарной ответственности. Первая инстанция и апелляция отказали кредитору, отметив, что ее требования могут быть заявлены только в порядке и на условиях, предусмотренных планом реструктуризации. Смысл плана в том, чтобы дать должнику рассрочку для выплат и восстановить его платежеспособность через смягчение условий о сроках, при этом возможно и снижение суммы долга, подчеркнули суды.

Однако окружная кассация заняла противоположную позицию, поскольку в реестр кредиторов Евгения Смолянского было включено требование Марины Ким на 7,5 млн руб., но фактически по нему выплачено лишь 60%. Между тем, согласно ст. 213.28 закона о несостоятельности, по итогам процедуры банкротства гражданину не списываются долги по субсидиарной ответственности, отмечается в постановлении. Указав, что план утверждался вопреки воле кредитора, кассационный суд решил выдать кредитору исполнительный лист на недостающую сумму.

С этим решением не согласился уже должник, обратившись с жалобой в ВС. Он указал, что план реструктуризации преобразует долги в обязательства «с иным порядком и сроками исполнения».

Господин Смолянский считает, что правило о несписании субсидиарных долгов применяется лишь в случае признания гражданина банкротом и по итогам процедуры реализации его имущества, но не распространяется на реструктуризационный план. К тому же ст. 213.28 говорит об освобождении гражданина от непогашенных обязательств по завершении банкротства, но он полностью исполнил свои обязательства на условиях плана, заявляется в жалобе. В итоге, по мнению должника, постановление окружной кассации «фактически отменяет достигнутую цель процедуры реструктуризации долгов по восстановлению его платежеспособности».

Эти доводы заинтересовали высшую инстанцию. Зампред ВС Юрий Иваненко передал спор на рассмотрение экономколлегии, заседание запланировано на 19 марта.

Серая зона

С декабря 2024 года ВС уже несколько раз обращался к теме реабилитационных процедур в банкротстве, в том числе, например, экономколлегия подтверждала право суда утвердить реструктуризационный план вопреки воле кредиторов, напоминает старший юрист «BFL | Арбитраж.ру» Антон Кравченко. Но вопрос о реструктуризации задолженности из субсидиарной ответственности и возможности ее частичного списания высшей инстанции предстоит рассмотреть впервые, замечает господин Кравченко.

61,1 процента доля удовлетворения исков о привлечении владельцев и руководителей бизнеса к субсидиарной ответственности по долгам компании, по данным ЕФРСБ за первую половину 2025 года

Норма о несписании гражданину по итогам банкротства долгов по субсидиарке вводилась в закон для борьбы со злоупотреблениями владельцев и руководителей бизнеса. По идее законодателя, если бы такие долги обнулялись через личное банкротство, это позволило бы контролирующим компанию лицам уходить от корпоративной ответственности, уточняет партнер юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков. Но на практике правило о несписании долгов по субсидиарке «зачастую просто дестимулирует таких ответчиков гасить задолженность, она приобретает пожизненный характер, а дальнейшая деятельность таких лиц уходит в серую зону», указывает господин Кравченко.

Между тем в обзоре от июня 2025 года президиум ВС допустил возможность освобождения от долгов по субсидиарке, если не доказана виновность контролирующего компанию лица в форме умысла или грубой неосторожности при причинении убытков кредиторам, отмечает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

Он допускает, что в деле Евгения Смолянского ВС обратится к вопросу о форме вины гражданина.

Старший юрист юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Татьяна Макаренко считает более юридически устойчивой позицию кредитора, поддержанную судом округа. По ее мнению, план реструктуризации, утвержденный без согласия кредитора, не должен приводить к списанию долга по субсидиарке, но, если бы кредитор одобрил план реструктуризации, ситуация была бы иной. Это можно было бы расценить как добровольное соглашение об урегулировании долга, что сделало бы списание остатка легитимным, согласен Павел Новиков. Другое мнение высказывает Олег Пермяков: «Поскольку план реструктуризации не был обжалован кредитором и в конечном счете не отменен, это дает возможность говорить о действительной воле кредитора на частичное списание долга, и при исполнении плана согласие кредитора уже не имеет значения».

Стоящий перед экономколлегией вопрос носит практикообразующий характер и требует проведения четкой границы между «связывающей силой» утвержденного плана реструктуризации и сохранением субсидиарного долга после личного банкротства, подчеркивает господин Новиков. Если ВС поддержит должника, это радикально расширит возможности реструктуризации и фактически позволит частично списывать субсидиарные долги через план, что повлияет на баланс интересов кредиторов и контролирующих лиц, предупреждает госпожа Макаренко.

Ян Назаренко, Анна Занина