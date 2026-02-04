Родственника короля Испании арестовали по делу о наркоторговле

Национальная полиция Испании арестовала четырех человек по делу о наркоторговле и отмывании денег. Среди арестованных — Франциско де Бурбон, дальний родственник короля Испании Филиппа VI, сообщает El Pais. По данным испанского журнала Hola!, Франциско де Бурбон был освобожден под залог в €50 тыс.

Следствие подозревает Франциско де Бурбона в причастности к отмыванию денег, заработанных наркоторговцами, через зарегистрированную в Ирландии криптовалютную компанию ET Finetch Europe, пишет El Pais.

Аресты входят в расследование вокруг сети по торговле наркотиками, в центре которой находились наркобарон Игнасио Торан и бывший начальник управления полиции по расследованию экономических преступлений Оскар Санчес Гиль. Их арестовали в 2024 году. При обыске в доме у Оскара Санчеса Гиля нашли около €20 млн. По данным следствия, он покрывал преступников и помогал им ввозить наркотики в Испанию за взятки.

Яна Рождественская