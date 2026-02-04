Петербуржец заплатил 1,5 млн рублей по алиментам ради продажи квартиры

Житель Санкт-Петербурга накопил долг в 1,5 млн рублей по алиментам перед 11-летней дочерью. Ему пришлось погасить задолженность, чтобы продать квартиру, сообщили в пресс-службе ГУФССП по городу.

Суд обязал 43-летнего петербуржца выплачивать на содержание ребенка четверть от всех видов доходов. Однако отец систематически уклонялся от исполнения судебного решения и не предпринимал попыток трудоустроиться. Это привело к долгу, который достиг почти 1,5 млн рублей.

Тогда судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении квартиры площадью 47 «квадратов». При попытке продать жилье петербуржец столкнулся с трудностями и нашел сумму, чтобы покрыть задолженность.

Татьяна Титаева