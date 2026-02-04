Огурцы за неделю подорожали на 6%

За неделю с 27 января по 2 февраля потребительские цены в России выросли на 0,20% после 0,19% на прошлой неделе. С начала года инфляция достигла 2,11%, следует из данных Росстата.

Овощи и фрукты подорожали на 2,1%. Цены на огурцы выросли на 6,3%, на морковь — на 1,8%, на белокочанную капусту — на 1,5%. Свекла столовая и картофель подорожали на 1,3%. Стоимость водки увеличилась на 1%, говядина, мороженная рыба и яйца подорожали на 0,4%. Снизились цены на свинину (-0,4%), масло сливочное (-0,3%), мясо кур, смеси сухие молочные для детского питания и рис (-0,2%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали лекарства — противовирусное римантадин (+1,2%), средство от кашля ренгалин (+0,8%), обезболивающее пенталгин (+0,7%). Цены снизились на спортивные костюмы и детские джинсы (-0,5%) и телевизоры (-0,4%). Зубные щетки подешевели на 0,1%, а зубные пасты подорожали на 0,5%. Поездки на отдых в ОАЭ подорожали на 5,5%, а на Черноморское побережье России — на 5,0%.