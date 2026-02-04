В Псковской области уничтожили почти 80 тонн груш из Польши без документов

В связи с отсутствием необходимых документов в Псковской области механическим путем уничтожили 79,6 тонн польских груш. Это четыре партии фруктов, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Таможенники остановили транспортные средства при ввозе груш через границу с территории Беларуси. Его осуществляли в обход фитосанитарных постов без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение продукции.

Сотрудникам управления ведомства передали четыре автомобиля для проведения мероприятий в рамках возложенных полномочий. По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях. Фрукты уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже Псковской области.

Татьяна Титаева