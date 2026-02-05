Госзакупки в СЗФО выросли

Госзакупки в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) выросли за 2025 год на 13%, до 2,6 трлн рублей. Более 60% объема пришлось на Петербург, отметили эксперты площадки «РТС-тендер». Участники рынка считают, что динамика связана с расширением госпрограмм на регион.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге в 2025 году заказчики провели 183 тыс. тендеров и заключили 180 тыс. контрактов на сумму свыше 1 трлн рублей, что на 45% больше, чем в 2024 году (729 млрд рублей)

За год по 44-ФЗ и 223-ФЗ провели 504 тыс. тендеров, по итогам которых заключено договоров на сумму 2,57 трлн рублей. В 2024 году объем закупок составил 2,25 трлн рублей, а в 2023-м — 2,1 трлн рублей, согласно открытым данным Единой информационной системы (ЕИС). Только в Петербурге заказчики провели 216 тыс. тендеров и приобрели товаров и услуг на 1,57 трлн рублей, что на 30% больше, чем в 2024 году (1,2 трлн рублей). Также на город пришлось около половины всех сэкономленных средств в СЗФО: 41,8 из 84,6 млрд рублей в 2025 году.

Контрактная система, по мнению площадки «РТС-тендер», остается ключевым элементом госзакупок в СЗФО, на нее приходится две трети общего объема закупок. В 2025 году по 44-ФЗ проведено 415 тыс. тендеров, по итогам которых заключено более 400 тыс. контрактов на сумму 1,76 трлн рублей с экономией 50,9 млрд рублей. Это значительно превышает показатели 2024 года, когда объем закупок составил 1,4 трлн рублей при экономии 38,6 млрд рублей.

Почти 75% всех закупок в денежном выражении приходится на три отрасли: строительство (593 млрд рублей), транспортные услуги (392 млрд) и продукция обрабатывающей промышленности (326 млрд). Среди наиболее часто закупаемых товаров — лекарственные средства и материалы (113 млрд рублей), медицинские инструменты и оборудование (54 млрд), компьютерное, электронное и оптическое оборудование (44 млрд), а также услуги по ремонту машин (14,7 млрд).

Количество заказчиков в СЗФО и Петербурге остается стабильным последние три года: около 11,5 тыс. и 3,5 тыс. соответственно. В 2025 году крупнейшими заказчиками в округе стали «Организатор перевозок», Фонд капитального строительства и реконструкции, Управление дорог «Северо-Запад», комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, Дирекция транспортного строительства и другие.

Пик закупок по 223-ФЗ в СЗФО пришелся на 2024 год, когда сумма заключенных договоров достигла 858 млрд рублей, что на 100 млрд больше, чем в 2023 году (760 млрд рублей). В 2025 году заказчики провели 89 тыс. процедур и заключили договоров на сумму 810 млрд рублей. Лидером здесь также выступает Санкт-Петербург, где объем закупок госкомпаний вырос на 10%, с 476 млрд рублей в 2024 году до 526 млрд рублей в 2025 году.

Ключевыми направлениями закупок по 223-ФЗ в округе в 2025 году стали продукция обрабатывающей промышленности (312 млрд рублей), строительство (253 млрд) и профессиональные услуги в области архитектуры и инженерного проектирования (70 млрд). Среди наиболее востребованных товаров и услуг — ремонт машин (90 млрд), приобретение машин и оборудования (70 млрд), а также нефтепродукты (25 млрд).

В Петербурге продолжает развиваться сервис электронного магазина. Как сообщили в комитете по госзаказу, в 2025 году через него заключено более 142 тыс. контрактов на общую сумму почти 19 млрд рублей, при этом экономия составила 1,3 млрд рублей.

На 2026 год в Смольном уже согласовали план закупок по культурным мероприятиям. В плане-графике от комитета культуры указана заявка на оказание услуг по подготовке и проведению культурной программы Петербурга в Боливарианской Республике Венесуэла на 30 млн рублей. Планируется отправка делегации с культурной программой в Социалистическую Республику Вьетнам, также с бюджетом в 30 млн рублей, второе зарубежное культурное мероприятие Смольного, согласно плану на 2026 год, запланировано в Исламской Республике Иран, однако финансирование этой заявки, по данным ЕИС, составляет около 17 млн рублей.

На данный момент в плане-графике ведомства утверждены традиционный губернаторский прием в рамках ПМЭФ с бюджетом чуть более 20 млн рублей. Для сравнения, годом ранее начальная цена аналогичного тендера составляла 19 млн рублей, а в 2024 году он обошелся бюджету в 18,2 млн рублей. Кроме того, в планах комитета — закупка услуг по организации мероприятия в честь Дня юриста с бюджетом 4,8 млн рублей.

«Динамика госзакупок в 2025 году связана с сочетанием эффектов от засекречивания части закупок, сокращения инвестиционных программ крупнейших государственных компаний (223-ФЗ), а также роста доли неконкурентных процедур. В 2026 году, вероятнее всего, сокращение по 223-ФЗ продолжится в связи с оптимизацией расходов госкомпаний, а вынужденное сокращение госрасходов приведет к прекращению роста закупок по 44-ФЗ»,— подытожил гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Стефания Барченкова