Экс-чиновник не увидел в своих действиях коррупции

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главы столичного департамента культуры Александра Кибовского. По версии следствия, в период с 2015 по 2023 год он получил от предпринимателей семь взяток на сумму 114 млн руб. за помощь в заключении госконтрактов, а также покушался на получение еще одной — на 19,7 млн руб. Вину экс-чиновник не признает и называет обвинение голословным и бездоказательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кибовский (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Кибовский (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Тверском райсуде Москвы начался процесс по делу в отношении Александра Кибовского и его подельников — бывшего заместителя директора ГКУ «Технический центр департамента культуры» Сергея Балясникова и директора ООО «Евроком» Андрея Нероденкова. Им инкриминируется получение особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Согласно материалам следствия, господин Кибовский вскоре после назначения в 2015 году на должность руководителя департамента культуры создал организованную группу, в которую вовлек Андрея Нероденкова, его помощника и водителя Константина Яковлева, а также Сергея Балясникова. Через господина Яковлева чиновник с помощью сообщников получал откаты от главы ООО «Горзаказ» Андрея Галяева за обеспечение побед в торгах компаниям, подконтрольным бизнесмену («Титан», «Авангард», «Соцсервис»). Для этого подчиненные Кибовского заранее согласовывали с господином Галяевым закупочную документацию.

Всего, согласно материалам дела, Александр Кибовский получил семь взяток на общую сумму 114,5 млн руб. Также ему инкриминируется покушение на получение еще одной — в размере 19,7 млн руб. в 2024 году.

Обвинение во многом основано на показаниях Андрея Галяева и Константина Яковлева. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения, их дела выделены в отдельное производство.

На первом заседании адвокат Александра Кибовского Юлия Потапова заявила ходатайство о возврате дела прокурору. Она настаивала, что обвинительное заключение составлено с нарушениями, которые не позволят суду вынести законный приговор. Судья Ольга Семина отклонила это ходатайство.

Сам Александр Кибовский назвал предъявленное ему обвинение «совершенно голословным и бездоказательным» и «внутренне противоречивым и недостоверным». По его словам, в деле нет данных о конкретных обстоятельствах передачи ему денег, а также сведений о конкретных незаконных действиях в чьих-либо интересах. Также следствие, по мнению господина Кибовского, не представило доказательств, которые подтверждают, что он разрабатывал план, распределял роли, координировал преступную группу. Он также отметил, что обвинение построено на показаниях Андрея Галяева, который, по словам экс-чиновника, ему «совершенно незнаком», и Константина Яковлева, который признал, что не присутствовал, когда Кибовский отдавал распоряжения предполагаемым участникам преступного сообщества. Основной фигурант считает, что показания в отношении него были даны под давлением в обмен на смягчение участи.

Ефим Брянцев