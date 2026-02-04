ИИ-агент переубедил инвесторов

На IT-рынке первый серьезный обвал из-за конкретного ИИ-продукта. Разработчики офисного ПО, софта для анализа финансовых данных и биржевой инфраструктуры потеряли $300 млрд капитализации. Всему виной новая платформа на основе искусственного интеллекта от Anthropic. Компания представила 11 плагинов для агента Claude Cowork, который способен выполнять аналитические и офисные задачи вместо живых сотрудников. Значит ли это что теперь нейросети точно заменят людей? И ждут ли подобных инструментов российские компании? Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

Платформа Cowork от Anthropic заработала в январе. Она может проверять контракты, составлять юридические справки, общаться с клиентами и помогать в маркетинговых исследованиях. И когда ИИ-стартап выпустил к ней набор новых плагинов, менее чем за сутки на 20% рухнули котировки сразу нескольких крупных поставщиков юридических решений. Бумаги разработчика Adobe потеряли более 7%. Далее падение потащило за собой IT-компании из других сегментов, в том числе PayPal. Надежды на продукты Anthropic определенно есть, говорит гендиректор компании «А-Я Эксперт» Роман Душкин:

«Искусственный когнитивный агент работает на машине пользователя, и тот может научить вот этого коворкера тем делам, которые он обычно делает, — отправлять электронную почту, заполнять календарь. Речь о гиперавтоматизации повседневной деятельности, даже бытовой. Если это еще будет дешево и сердито, что называется, то буквально изменит то, как мы взаимодействуем с компьютерными системами. В прошлом году это была китайская поделка Manus. У OpenAI тоже что-то такое есть».

Есть надежды и на то, что похожие решения для российских компаний появятся уже в ближайшие месяцы, рассказал партнер бюро экономического консалтинга Digital and Analogue Partners Юрий Брисов: «Сейчас существуют цепочки перепродаж на рынок ЕАЭС: компания из одной стран союза передает это все в Россию. Полтора года назад мы могли говорить о разнице в цене в 10-15%, которая была несущественна. Сейчас в связи с новыми ограничениями можно ожидать подорожания в два-три раза. Самое неприятное в этом то, что эти схемы становятся уже очевидно нелегальными, более того, уже и технически нерабочими».

Преимуществом решений от Anthropic называют возможность настроить платформу под нужды конкретной отрасли. Вместе с тем некоторые глобальные опасения перед любыми подобными ИИ-агентами у бизнеса пока остаются, поделился сооснователь сервиса «Битрикс-24» Сергей Рыжиков:

«Cowork все-таки предназначен пока для конкретного человека. Компании еще опасаются использовать его. Еще много вопросов, связанных с безопасностью. В России инструмент знаком. Внимание к нему высокое. Компании еще не нашли ответ, как его использовать внутри. В первую очередь ожидается много изменений с точки зрения разработки, идет поиск решений. Прямо хороших замен на сегодняшний момент нет».

С прошлого года СМИ говорят о так называемом ИИ-пузыре на фондовом рынке. У главных непубличных IT-гигантов инвестиции все еще в десятки раз превышают доходы. Так, OpenAI в 2025-м вложилась в инфраструктуру и заключила сделки на $1,4 трлн, а выручка только лишь преодолела отметку в $20 млрд. Но недавно на рынке публичных компаний прошло большое ралли, лидировали как раз такие игроки. И сейчас инвесторы просто нашли повод, чтобы сократить спекулятивные позиции, объяснил обвал после выхода плагинов от Anthropic управляющий партнер Red Sharks Ventures Александр Матвеев:

«Оценки совершенно не адекватные тому бизнесу, который делают эти компании. Кроме того, такое количество компаний просто не нужно. Сейчас непонятно, кто будет победителем. И большое количество венчурного капитала, частного капитала инвестируется на этой ранней стадии. Той же Anthropic всего пять лет. Поэтому этот "пузырь", безусловно, сдуется, как только один, а лучше несколько игроков станут публичными компаниями».

По данным СМИ, разработчик ChatGPT OpenAI планирует публичное размещение акций в четвертом квартале 2026-го. А как утверждает Financial Times, Anthropic также задумался об IPO уже в этом году.

Александра Абанькова, Никита Путятин