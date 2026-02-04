Гололед и мороз 26 градусов будет в Астраханской области 5 февраля

В Астраханской области усиливаются морозы. На дорогах сохраняется повышенная опасность, напомнило региональное МЧС.

«Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоленту, можете натереть подошвы песком или наждачной бумагой»,— советуют спасатели.

Метеорологи астраханского ЦГМС прогнозируют 5 февраля в регионе переменную облачность без осадков. Ветер северной четверти — скорость 4–9 м/с (на юге 7–12 м/с). Предстоящей ночью на севере региона -26...-21°С, в остальной части — от -20 до -15°С. Днем -17...-12°С на севере, на юге — от -12 до -7°С.

В Астрахани ночью и утром -17...-15°С, днем — от -11 до -9°С. Синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер северной четверти: ночью 7–12 м/с, днем 4–9. На дорогах гололедица.

Дарья Васенина