Мэра Ульяновска просят не отдавать на откуп застройщикам зеленый фонд города

Ульяновская экозащитница Елена Сергеева разместила в соцсети «ВКонтакте» открытое обращение, в котором просит главу Ульяновска Александра Болдакина проводить обследования зеленых насаждений в местах планируемых строек не тогда, когда проекты уже готовы, согласованы, профинансированы и получили разрешения на строительство, а на первоначальном этапе обсуждения будущих проектов.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Елена Сергеева отмечает, что в ноябре 2025 в адрес Александра Болдакина направлял обращение депутат гордумы Евгений Лисов (17 округ, фракция ЛДПР, в прошлом — замминистра природы и цикличной экономики Ульяновской области, ныне — руководитель ульяновского филиала Территориального фонда геологической информации ПФО). В обращении отмечалось, что экоактивисты Заволжского района Ульяновска в связи с регулярными вырубками зеленых насаждений под точечные застройки ведут борьбу за сохранение зеленого фонда города. В связи с этим он просил обеспечить прямое участие специалистов по охране окружающей среды на этапе обсуждений и принятия решений по формированию проектов благоустройства, реконструкции объектов ЖКХ и застройки, что позволит заранее оценить влияние проектов на окружающую среду, принять меры и снизить риски возможного недовольства граждан. Депутат также отмечал, что в последнее время было большое количество массовых протестов граждан против вырубки деревьев.

Как отмечает в открытом обращении Елена Сергеева, вместо того чтобы привлекать экологов к обсуждению проектов на этапе их формирования, их ставят перед фактом, когда проект готов, получил разрешения и согласования — все кроме экологов. «В управлении по охране окружающей среды нам отвечали, что за них уже все решили, и остается только соглашаться с вырубкой деревьев»,— отмечают экозащитники.

В своем открытом обращении к мэру экозащитница отмечает, что, спустя два месяца после направления обращения депутата, никакого ответа от мэрии ему так и не поступило, «что является прямым нарушением ФЗ-59», на что она обратила внимание прокуратуры Ульяновской области.

В среду, после появления открытого обращения экозащитницы, мэрия ответила Елене Сергеевой в мессенджере, что письмо Евгения Лисова (отправленное 26 ноября 2025 года.— «Ъ») «получено и рассмотрено», «факты, изложенные в обращении, приняты к сведению и будут учтены при формировании проектов благоустройства». Елена Сергеева считает, что «это не ответ», и намерена через депутатский корпус добиваться документальных изменений в процедуре согласования проектов, и не только благоустройства, но и застройки.

Сергей Титов, Ульяновск