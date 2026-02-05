Яркие инициативы губернатора Георгия Филимонова

Одним из первых решений главы Вологодской области Георгия Филимонова стало ограничение продажи алкоголя в регионе. С 1 марта 2025 года с понедельника по пятницу алкоголь можно приобрести в магазинах с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00. Сети магазинов «Красное & Белое» глава региона предложил продавать хлеб и продукты питания. В январе 2026 года губернатор сообщил, что все 610 работавших в области алкомаркетов закрылись или изменили ассортимент.

В декабре 2024 года глава региона открыл памятник Иосифу Сталину на территории дома-музея «Вологодская ссылка». «Важно изжить навязанный извне комплекс неполноценности по поводу истории нашей страны»,— заявил губернатор. В январе 2026 года Георгий Филимонов объявил конкурс на эскиз еще одного памятника Сталину и металлургу Ивану Бардину. Его установят в Череповце.

В феврале 2025 года Георгий Филимонов своим постановлением запретил мигрантам работать на строительстве жилых и нежилых зданий. Через неделю это решение было отменено. В пояснительной записке говорилось, что полное замещение большого числа вакансий в строительстве гражданами России «не представляется возможным».

В феврале 2025 года губернатор предложил медучреждениям добровольно отказаться от лицензии на аборты в обмен на компенсацию в размере 1 млн руб. Тогда же он планировал развивать «акушерский туризм» — выплачивать по 50 тыс. руб. женщинам, которые приедут в Вологодскую область, чтобы родить там ребенка.

В мае 2025 года господин Филимонов заявил, что нужно полностью запретить продажу вейпов, курительных смесей, аромаингаляторов и никотинсодержащей продукции. С июня по ноябрь из 316 точек по продаже вейпов в Вологодской области закрылись 163 точки.