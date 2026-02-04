Си Цзиньпин: США должны осторожно подходить к проблеме продажи оружия Тайваню

Соединенным Штатам необходимо с осторожностью подходить к вопросу о продаже оружия Тайваню. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Си Цзиньпин подчеркнул, что тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях. Тайвань — это территория Китая, и Китай должен защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность; он никогда не допустит отделения Тайваня от Китая»,— указано в сообщении телевидения.

Дональд Трамп заявил во время разговора, что США и Китай — «великие державы», и у него «прекрасные отношения» с Си Цзиньпином. «Он высоко оценил обеспокоенность Китая по поводу тайваньского вопроса и выразил готовность поддерживать связь с Китаем для обеспечения хорошего и стабильного развития американо-китайских отношений в течение своего срока»,— сообщило CCTV.

Президент США назвал в Truth Social сегодняшний телефонный разговор с Си Цзиньпином «отличным». Дональд Трамп написал, что обсудил с коллегой торговлю, Тайвань, военные действия России на Украине, ситуацию в Иране, а также запланированную на апрель поездку американского президента в Китай.