Мороз и солнце будет в Волгограде 5 февраля

Аномальный холод сохраняется в Волгоградской области (температура ниже климатической нормы более чем на девять градусов). Об опасной погоде жителей региона предупредило МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели сообщили о морозе до -35°С. Сохраняются гололед и гололедица. Волгоградцев просят быть внимательнее на дорогах и при использовании печей, обогревателей.

Метеорологи волгоградского ЦГМС обещают этой ночью в области -30...-25°С (местами до -35°С), днем 5 февраля — от -19 до -14°С, местами до -9°С. Ветер северо-западный — скорость 3–8 м/с. Осадков не ожидается.

В Волгограде -22...-13°С (Gismeteo). Ветер северо-западный, северо-восточный, восточный, 1–3 м/с, порывы до пяти. В течение дня солнечно.

Дарья Васенина