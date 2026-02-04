КамАЗ разместит облигации на 3 млрд рублей с фиксированным и плавающим купоном

ПАО «КАМАЗ» 10 февраля проведет сбор заявок на два выпуска двухлетних облигаций общим объемом 3 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

По выпуску БО-П20 ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 16,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,10% годовых. Купоны будут выплачиваться ежемесячно.

По флоатеру БО-П21 купон будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда — не выше 300 базисных пунктов.

Анна Кайдалова