«Сибирь» проиграла «Нефтехимику», пропустив четыре шайбы во втором периоде

ХК «Сибирь» уступил «Нефтехимику» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:5 (1:1, 0:4, 1:0). В составе новосибирцев две шайбы оформили Алексей Яковлев и Чейз Приски.

«Вроде неплохо начали, 1:0 повели. Ключевые голы пропустили, беру на себя ответственность. Потому что первый гол, который пропустили, хотели в большинстве сыграть, с удаления вышел пятый наш игрок, но получили контратаку. Второй период провалили и по броскам, и по вбрасываниям, практически нигде не успевали. За третий период ребятам сказали спасибо, но, чтобы вытащить игру, один гол забить — этого мало»,— прокомментировал итог матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

По итогам 55 игр новосибирская команда по-прежнему занимает восьмое место в конференции Восток КХЛ, имея на счету 51 балл. Следующую игру «Сибирь» проведет 10 февраля с «Сочи».

Александра Стрелкова