Александр Гуцан озадачил замов

4 февраля указами президента Владимира Путина новыми заместителями генерального прокурора были назначены Сергей Табельский и Сергей Бажутов. В тот же день руководитель надзорного ведомства Александр Гуцан издал приказ о перераспределении полномочий между своими замами. В результате, как стало известно “Ъ”, бывший прокурор Краснодарского края Табельский стал курировать материальное обеспечение органов прокуратуры и пресс-службу, а господин Бажутов будет наблюдать за законностью в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бажутов (слева) будет контролировать законность в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а Сергей Табельский — курировать материальное обеспечение прокуратуры

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Сергей Бажутов (слева) будет контролировать законность в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а Сергей Табельский — курировать материальное обеспечение прокуратуры

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В соответствии с приказом, по данным “Ъ”, за собой Александр Гуцан оставил общее руководство органами прокуратуры, взаимодействие всех правоохранителей в борьбе с преступностью в целом и коррупцией в частности. Также генпрокурор продолжит контролировать взаимодействие со СМИ и служебные проверки сотрудников, которые проводит главное управление кадров надзорного ведомства.

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, пришедший в ведомство вместе с Игорем Красновым, который теперь возглавляет Верховный суд, но оставшийся в надзоре, как и прежде, будет курировать главное управление по надзору за расследованием особо важных дел, утверждая или нет обвинения по делам, находящимся в производстве следователей центральных аппаратов СКР и МВД, а также главное управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью. Под ним остались главки, надзирающие за исполнением федерального законодательства, оборонно-промышленным комплексом, космодромом «Байконур», природоохранные прокуратуры и взаимодействие с администрацией президента России.

Назначенный президентом 4 февраля заместителем генпрокурора Сергей Бажутов, ранее возглавлявший главное уголовно-судебное управление (представляет гособвинение в судах), стал курировать главные управления Генпрокуратуры в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Николай Винниченко продолжит решать вопросы, связанные с госбезопасностью, противодействием терроризму и экстремизму, связанные с функционированием таможенных органов, исполнением наказаний, а также межнациональных отношений.

Петр Городов остался куратором главного управления международно-правового сотрудничества, Сергей Зайцев будет руководить главками в Сибирском и Уральском федеральных округах, а Алексей Захаров — в Северо-Западном округе.

За Юрием Пономаревым помимо главного управления генпрокуратуры по ЦФО остались кадры, вопросы взаимодействия с Госдумой и Советом федерации. Сергею Табельскому, до назначения руководившему надзором в Краснодарском крае, достались вопросы обеспечения прокуратуры, статистики, пресс-служба, физзащита, протокол и еще целый ряд задач, которые прежде выполнял возглавивший судебный департамент при Верховном суде Геннадий Лопатин.

Игорь Ткачев, за подписью которого в суды обычно направляются иски о возвращении крупных предприятий в казну России (авторами антикоррупционных исков выступают также господа Разинкин и Винниченко), остался куратором главных уголовно-судебного и гражданско-судебного управлений. Николай Шишкин продолжит руководить прокурорами в Приволжском федеральном округе, а Валерий Петров — Главной военной прокуратурой и осуществлять взаимодействие с органами военного управления в целом.

Николай Сергеев