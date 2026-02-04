ВС: «закон Лугового» не применяется к спору двух компаний с владельцами из РФ

2 февраля Верховный суд (ВС) отказался передать в экономколлегию дело банка «Пересвет» с Fonds Rusnano Capital. Суд согласился, что применение статей 248.1 и 248.2 АПК РФ, (известны как «закон Лугового») к спору между двумя лицами, владельцы которых являются российскими, противоречит цели этих норм.

Речь идет о тяжбе между банком «Пересвет», крупнейшим акционером которого является РПЦ, и нидерландским Fonds Rusnano Capital, принадлежащим «Роснано». Спор ведется с 2014 года в Окружном суде Никосии (Кипр) и связан с переводом $90 млн из кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited (по 50% у «Роснано» и «Пересвета») на счета российских компаний в банке «Пересвет», а затем выводе этих средств. В России по этому поводу возбуждено уголовное дело о хищениях, а среди обвиняемых — топ-менеджеры фонда и банка.

В июне 2025 года «Пересвет» попросил Арбитражный суд Москвы запретить Fonds Rusnano Capital вести разбирательство в зарубежном суде и признать юрисдикцию российских судов по этому спору на основании «закона Лугового». В обосновании банк ссылался на то, что с 2022 года находится под санкциями ЕС. В сентябре суд удовлетворил заявление и ввел неустойку в размере $45 млн в пользу банка на случай нарушения фондом судебного запрета. Но кассация в ноябре отменила это решение, посчитав, что банк хочет затянуть судебный процесс, рассмотрение которого на Кипре находится на финальной стадии. К тому же до 2025 года банк не возражал против кипрской юрисдикции, а под санкциями находится не сам «Пересвет», а его акционер.

«Закон Лугового» не предполагает автоматического установления исключительной компетенции российских судов или запрета на разбирательство в иностранном суде в каждом споре, где участвует подсанкционное лицо, подчеркнула кассация. Тем более что стороны не находятся в неравных условиях, так как одна является зарубежной «дочкой» российской госкомпании, а другая — российским банком, поэтому заявление банка является злоупотреблением правом. Это решение и поддержал ВС, не увидев оснований для пересмотра.

Варвара Кеня