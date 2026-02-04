«Учителя не могут за всем следить»

Три происшествия в российских школах за два дня. Так, в Красноярске 14-летняя ученица пыталась поджечь класс, в результате есть пострадавшие. Среди причин ЧП — буллинг. Ранее в уфимской гимназии подросток прямо в классе устроил стрельбу пластиковыми пулями и взорвал петарду. В этот же день в Кодинске Красноярского края семиклассница атаковала ножом сверстников и учительницу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что государству нужно скорректировать подходы в отношении молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В российских школах случились три резонансных происшествия за два дня. 3 февраля ученик девятого класса уфимской гимназии №16 пронес в класс пневматический или страйкбольный автомат и петарду. Подросток сообразил, что пластик не пищит в рамке металлодетектора. Во время урока истории он открыл стрельбу пластиковыми пульками и взорвал петарду. Обошлось без пострадавших. В качестве основной причины называется личная неприязнь к учителю. В этот же день в Кодинске Красноярского края семиклассница напала с кухонным ножом сначала на преподавателя, а затем ранила сверстницу, которая пыталась вмешаться в конфликт. Наконец, 4 февраля ученица восьмого класса Красноярской школы №153 бросила в школьный кабинет горящую тряпку и ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток. Сообщается по меньшей мере о трех пострадавших.

По данным правоохранителей, с начала года зафиксированы уже несколько похожих инцидентов в разных регионах страны. Причины, как правило, схожие. Это так называемый буллинг, по-русски травля, когда толпа выступает против одного или нескольких человек, большинство против меньшинства. Есть также конфликты как между сверстниками, так и с учителями, ну и желание подростков под влиянием различных сообществ прославиться и так далее. Реакция государства — ужесточить или запретить что-нибудь очередное. В частности, социальные сети, которые, и это следует признать, действительно порой отрицательно влияют на неустоявшуюся детскую психику. Охрану в школах ужесточили, и это тоже важно отметить. Однако, как мы видим, подростки в том вопросе, как все это обойти, проявляют недюжинную изобретательность.

Однако есть вещи, которые очень сложно регулировать, прописывать в методичках и вносить в технические регламенты. Речь о человеческих отношениях, и здесь охрана на входе в школу бессильна.

Проблемы взрослых передаются детям, они становятся агрессивными, вымещают зло на сверстниках, особенно на тех, которые выделяются, не такие, как все. В свою очередь, учителя не могут за всем следить, тем более нагрузка на них в последнее время серьезно возросла, впрочем, как и на школьников. Появились новые предметы, и это без особого кадрового усиления. Педагогам самим приходится тянуть лямку. Усталость, знаете, тоже дает о себе знать.

Конечно, не выделяться и быть таким, как все, это тоже выход. Но здесь очередная проблема — многие из таких детей талантливы и перспективны с точки зрения дальнейшей пользы для государства. Нужны индивидуальный подход и нестандартные решения, чтобы можно было вникать в проблемы каждого и воспитывать в том духе, чтобы ближнего своего не обижать, а не только приносить пользу стране. Это ведь тоже патриотизм. Не правда ли? А то ведь есть большой риск потерять подрастающее поколение.

Дмитрий Дризе