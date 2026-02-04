Пляжи не отмылись от грязи

Пляжи Анапы открывать нельзя. Причина все та же — побережье загрязнено нефтепродуктами. Впрочем, к началу летнего сезона ситуация может измениться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, несмотря на активные усилия по очистке побережья от последствий разлива мазута, текущие результаты недостаточны для возобновления пляжного отдыха. Особенно высоко содержание нефтепродуктов в песке, что делает его небезопасным для детей.

В свою очередь, сенатор от Краснодарского края Александр Трембицкий предложил совместно с Роспотребнадзором детально изучить количество допустимых концентраций веществ в песке. Загрязнение побережья произошло после аварии танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. В результате крушения в море попало почти 2,5 тыс. тонн мазута. Откроется ли все же турсезон в Анапе? Эколог, основатель «Центра чистой природы 12-15» Александр Люкшин считает, что как минимум некоторые пляжи будут доступны:

«Исходя из того, что я вижу в отчетах волонтеров, которые сейчас находятся там, на разных участках береговой линии разная ситуация. Я полагаю, что речь идет об открытии пляжного сезона там, где проходила очистительная техника: Анапа, Витязево. И если там проведут исследования, возьмут пробы не только поверхностного песка, но и глубже сантиметров на 20-30, и их результаты подтвердят отсутствие повышенного количества углеводородов, тогда в целом это будет возможно. При этом, например, на Бугазской косе волонтеры продолжают выкапывать мазут под верхним слоем песка. Более того, летом были прецеденты, когда люди пренебрегали запретом на купание, и, несмотря на то, что внешне казалось, что песок чистый, под ним оказывалось загрязнение, отдыхающие пачкались.

Следующий момент — это риски того мазута, который опустился на дно. Зимой, пока холодно, нет выбросов. Нужно смотреть, как поведет себя море в первые жаркие дни, когда температура воздуха будет выше 25 градусов. Есть риск, что этот мазут поднимется, и его снова может выбросить в любой части береговой линии. Если брать прошедший год, то, конечно, в стороне Крыма случалось меньшее количество повторных выбросов. Что же касается района от Керченского пролива до Анапы, то здесь сложно выделить какие-то более безопасные или опасные локации, там везде могут быть повторные выбросы».

Местный туристический бизнес ждет результатов проб воды с побережья и более четких разъяснений от Роспотребнадзора и других органов, можно ли открывать пляжи, поделился управляющий сети отелей Anapa-Sochi Family Владимир Иванов. При этом, по его словам, главная проблема в этом сезоне для отельеров — вовсе не мазут:

«Прослеживается очень большой интерес со стороны туристов. Бронирования у всех открыты и идут. Конечно, динамика слабее, чем в 2024-м, но она довольно уверенная. Пляжи на данный момент идеально чистые, но как-то расплывчато о перспективах говорят. Вместе с тем прослеживается тенденция к падению спроса. Я уже 15 лет этим занимаюсь и наблюдаю, что у людей денег все меньше. Они уже перестали тратиться на экскурсии, аквапарки и дельфинарии. Это общий кризис».

Из-за аварии туротрасль потеряла порядка 700 млн руб., сообщали источники “Ъ”. При этом, по информации Ассоциации туроператоров, от 3 млн до 4 млн россиян не смогли отдохнуть на кубанском побережье в прошлом году из-за разлива нефтепродуктов. Этот сезон для отельеров скорее всего будет не лучше предыдущего, уверенл заместитель гендиректора санаторно-курортного объединения «Росюгкурорт» Валерий Сычев:

«Те отельеры, которые работали круглогодично, делятся такой сводкой: у них и сейчас плохая загрузка, они говорят о катастрофическом падении. При этом нет и бронирований на лето, потому что никто не может предугадать, что будет, откроют пляжи или нет. В режиме, когда отдых на море невозможен, отель на побережье не нужен никому. Они в тайне, конечно, питают надежды, так как есть косвенный признак — курортный сбор. Дело в том, что в Анапе установлена льгота, чтобы его не платить. И она действует до начала этого сезона. То есть и отельеры рассуждают так: раз курортный сбор оставили, значит, администрация планирует, что сезон состоится. А так в целом что будет, то будет. То есть каких-то планов никто не строит.

В прошлом году у некоторых отельеров была загрузка за счет стихийного туризма. Но никто целенаправленно никаких программ в итоге не смог реализовать. Период очень короткий. Для успешного сезона это крайне мало. Ведь стихийный туризм проявляется в пиковые моменты. Я полагаю, что повторится ситуация 2025 года с определенным небольшим минусом: приедет людей еще меньше, чем в прошлом году, на 5-6%».

По данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой на июнь прошлого года, ущерб экологии от утечки мазута в Керченском проливе практически достиг 85 млрд руб.

Астон О`Cалливан