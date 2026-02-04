Самарский металлургический завод усиливает производственные мощности

Самарский металлургический завод (АО «СМЗ) планирует вложить более 1,6 млрд руб в строительство нового плавильно-литейного комплекса для увеличения производства алюминиевой ленты. По данным компании, проект рассчитан на завершение в ближайшие два года.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Новое оборудование позволит ежегодно производить около 65 тыс. тонн плоских слитков, необходимых для изготовления высококачественной алюминиевой ленты. На предприятии уже начались подготовительные работы на площадке под строительство комплекса.

Технологический комплекс будет включать стационарную плавильную печь, наклонный миксер, установку внепечной обработки металла и современную гидравлическую литейную машину с автоматизированной системой управления. Проектирование и изготовление оборудования осуществляются компанией «Научно-производственный центр магнитной гидродинамики».

АО «СМЗ» является одним из ведущих производителей алюминиевых полуфабрикатов в России. До осени 2022 года завод принадлежал американской компании Arconic Corporation. Бизнес был продан ООО «Промышленные инвестиции», принадлежащему Михаилу Шелкову, основному акционеру корпорации «ВСМПО-Ависма».

Андрей Сазонов