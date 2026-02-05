Бесконтрактный поединок

Судебное разбирательство исполнителя контракта на разработку информационной системы поиска запрещенной информации в СМИ и соцсетях (ИС МИР) Роскомнадзора и его подрядчика закончилось победой формальных доказательств: несмотря на выводы экспертизы, что код подрядчика и ответчика схожи на более чем 70%, отсутствие договора является более значимым аргументом. При этом ошибки в работе системы, о которых говорится в материалах суда, могут быть связаны с защитой от нелегального использования, заложенной разработчиком.

Московский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска IT-компании «Социальная лаборатория» к «Вектору Икс» — исполнителю контракта на разработку системы поиска запрещенной информации в СМИ и соцсетях (ИС МИР) Роскомнадзора, следует из мотивировочной части решения суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел 3 февраля.

Изначально «Социальная лаборатория» требовала от исполнителя контракта дополнительные 22,6 млн руб. за расширенную версию ПО, а также прекратить ее использовать, говорится в решении. Также с 2024 года подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) судится с «Вектором Икс» и требует с ответчика 69,7 млн руб. за причиненные убытки и проценты «за использование чужих денежных средств» (см. “Ъ” от 27 апреля 2024 года). Сейчас производство по этому делу приостановлено до окончания разбирательств между «Социальной лабораторией» и «Вектором Икс». В обоих спорах, в зависимости от истца, ГРЧЦ и «Социальная лаборатория» указаны в качестве третьих лиц.

В Роскомнадзоре “Ъ” сообщили, что «ГРЧЦ в случае оспаривания данного решения сторонами будет защищать свои права и законные интересы в соответствии с действующим законодательством».

В решении суда указано, что в 2021 году «Вектор Икс» выиграл тендер на разработку IT-системы ИС МИР, который проводил ГРЧЦ, сумма контракта составила 57,8 млн руб. Затем компания заключила лицензионный договор на покупку ПО у истца, которое использовалось «Вектором Икс» в составе системы. В решении говорится, что «Социальная лаборатория» утверждала, что помимо договора «в целях ознакомления» передала ответчику, загрузив файлы в репозиторий ГРЧЦ на GitLab, расширенный функционал программы — бота-краулера (робота.— “Ъ”) для поиска информации, который ответчик затем встроил в систему МИР. Истец утверждает, что на следующий день отправил дополнительное соглашение к договору о расширенном функционале ПО, однако ответчик его не получил и деньги по допсоглашению не выплатил. Истец обратился в суд.

В 2022 году ГРЧЦ обратился к «Социальной лаборатории» с просьбой о содействии в настройке краулера в составе ИС МИР, так как в его работе были обнаружены ошибки, говорится в решении. Истец заявлял, что они относятся к расширенному функционалу краулера, который он передал «Вектору Икс» «для ознакомления». Суд назначил экспертизу, которая установила, что исходный код краулера «Вектора Икс» совпадает на 76% с кодом «Социальной лаборатории». Однако, так как фактическая передача ПО происходила напрямую в репозиторий ГРЧЦ, у компаний не было заключено допсоглашение и не составлены акты приема работ по нему, суд пришел к выводу, что факт получения и использования «Вектором Икс» расширенного ПО не доказан, и отказал в удовлетворении иска.

Гендиректор «Социальной лаборатории» Наталия Тылевич заявила “Ъ”, что не планирует подавать апелляцию, так как «в ходе процесса стало понятно, что в подобных ситуациях доказать финансовые требования крайне сложно, тогда как предметом дальнейших споров фактически может оставаться только неправомерное использование ПО». Гендиректор «Вектора Икс» Александр Широков сказал “Ъ”, что суд принял позицию компании, которую она отстаивала, однако претензии ГРЧЦ по второму иску ему «непонятны».

Показательность этого дела заключается в том, что экспертиза способна доказать, что код является чужим, но не что его использование выходило за пределы согласованного объема прав, если сами стороны этот объем размывают неформальными передачами, объясняет управляющий партнер экспертной компании «АльфаПро» Антон Солощенко. Однако, в соответствии с требованиями законодательства, лицензионный договор заключается письменно, а отсутствие условий о вознаграждении влечет то, что договор будет считаться незаключенным, говорит руководитель направления «Разрешение It&Ip-споров» «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

ГРЧЦ будет непросто доказать наличие существенного дефекта результата работ или незаконность его происхождения, когда работы по госконтракту были приняты комиссией, а система введена в эксплуатацию, предупреждает партнер АНП «Зенит» Рамис Абянов. Ошибки же в работе расширенного функционала ПО могли быть связаны с защитой от нелегального использования, которую заложил разработчик, считает собеседник “Ъ” на IT-рынке. С ним не согласен директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров: «Компании активно защищают свой код, это приводит к конфликтам, особенно в цепочках субподрядчиков, но в данном случае такая вероятность крайне мала».

Алексей Жабин