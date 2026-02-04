Огневой урок

В Красноярске восьмиклассница устроила пожар в школе. Сначала она подожгла школьный туалет, а затем кабинет математики вместе с детьми и учительницей. Тех, кто пытался спастись, била молотком по головам. По предварительным данным, пострадали педагог и пять учеников: трое получили ожоги, двое — черепно-мозговые травмы. По факту инцидента Следственный комитет возбудил три уголовных дела, в которых, помимо восьмиклассницы, фигурируют сотрудники охранных учреждений и органов профилактики.

По факту нападения восьмиклассницы на учеников и педагога красноярской школы «Комплекс Покровский» возбуждено три уголовных дела

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инцидент, в обстоятельствах которого разбираются правоохранители, произошел в средней школе «Комплекс Покровский» — одном из самых больших образовательных учреждений Красноярска. В это время там шел второй урок второй смены. По предварительным данным, ученица 8-го «а», пропустившая первый урок, пронесла в рюкзаке несколько пластиковых бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью и молоток. Переодевшись, учащаяся подожгла школьный туалет, а затем кабинет математики, где у ее класса шел урок алгебры: приоткрыв дверь, девушка бросила в помещение бутылку с керосином и горящую тряпку, которую предварительно смочила горючим. В кабинете вспыхнул пожар. Тех, кто пытался выбежать в коридор, школьница била молотком по головам.

Нападавшую, по данным источников, обезвредил преподаватель робототехники. Другие педагоги с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, в результате ЧП пострадали шесть человек. Трех школьников отправили в ожоговый центр, двух госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Их состояние оценивается как тяжелое. Также пострадала учительница математики, которую нападавшая стукнула молотком. Занятия в школе были временно отменены.

Как рассказала официальный представитель красноярского управления Следственного комитета России Юлия Арбузова, после инцидента в школе возбуждено три уголовных дела. В отношении школьницы по ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), по ст. 293 УК РФ (халатность) против работников системы органов профилактики и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении сотрудников охранных учреждений. Причины произошедшего устанавливает прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве. По информации источников, буллинг — одна из версий, которая в работе у следствия.

«ЧП в школе в "Покровском" поручил детально разобрать в рамках комплексной проверки. Нужно дать оценку действиям сотрудников учебного заведения, не обойти и тему буллинга.

Также проверить организацию безопасности учреждения. Первым делом оказать всю необходимую помощь пострадавшим: и медицинскую, и психологическую. Как отец, прекрасно понимаю тревогу родителей. Важно выяснить мотивы действий подростка во взаимодействии с правоохранителями. Здесь необходима системная профилактика и меры, чтобы подобные недопустимые инциденты не повторялись»,— написал в соцсетях глава Красноярска Сергей Верещагин.

Министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова видит в агрессивном поведении школьницы «сложное эмоциональное состояние», с которым та не смогла справиться самостоятельно, а взрослые вовремя не заметили проблему. «Буллинг в школе — это серьезная проблема, с которой сталкиваются многие дети. Задача взрослых в этой ситуации — помочь разрешить детские и подростковые конфликты. Сделать это можно только сообща»,— приводит ее слова Telegram-канал краевого министерства образования. Как отметила госпожа Гридасова, минобр намерен проверить, как в учебном заведении велась «профилактическая работа с детьми», а также провести беседы с педагогами и учениками.

«По результатам проверки руководителям школ будут направлены предписания для устранения всех выявленных замечаний»,— подчеркнула она.

Днем ранее в Красноярском крае произошел еще один громкий школьный инцидент. В Кодинске ученица седьмого класса пыталась ранить учителя ножом, а потом напала на другую учащуюся. Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Нападавшую поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено два уголовных дела.

Константин Воронов, Михаил Кичанов