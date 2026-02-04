«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге из-за сильных морозов

В Санкт-Петербурге с ночи до утра 5 февраля будет действовать «желтый» уровень опасности. В Северной столице ожидаются сильные морозы, сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Температура воздуха с 00:00 до 10:00 опустится ниже -20 градусов, следует из прогноза Росгидрометцентра на территории Петербурга. «Желтый» в градации уровней используется для обозначения потенциально опасной погоды.

Власти города просят автомобилистов соблюдать осторожность на дорогах и при возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам также следует быть осторожными, а также одеваться теплее.

Татьяна Титаева