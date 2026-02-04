Производство двигателей для тяжелых БПЛА запустят в Кузбассе

Конструкторское бюро «Спектр» в феврале 2026 года планирует запуск производства двигателей для тяжелых БПЛА на площадке ООО «Кузбасский региональный горный центр охраны труда» («Горный-ЦОТ»). Первая партия будет состоять из 20 экземпляров, сообщил «Ъ-Сибирь» исполнительный директор новосибирского конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков. Инвестиции в проект превысили 50 млн руб.

Мощность двигателя составляет 45 кВт, его планируется устанавливать на транспортный октокоптер «Илья Муромец», способный перевозить до 250 кг груза на расстояние около 250 км.

«КБ "Спектр", НПП "Исток", НПЦ БАС ТО и "Горный-ЦОТ" готовятся к серийному выпуску в феврале самого большого на данный момент электрического авиационного двигателя ЭД 9060 на отечественных магнитах Sm-Co»,— рассказал Андрей Братеньков.

КБ «Спектр» находится в Новосибирске. Компания занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов. «Горный-ЦОТ» — резидент АО «Кузбасский технопарк», компания работает на рынке с 2003 года и учреждена по инициативе Минтруда России в рамках федеральной программы по улучшению условий труда. Предприятие занимается производством приборов для контроля физических величин для промышленной безопасности и экологии.

Лолита Белова