Друзья встречаются врозь

4 февраля президент России Владимир Путин по видеосвязи переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников исследовал начало этого разговора и пришел к выводу, что в таком тоне он мог состояться только между этими двумя людьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты России и Китая не могут долго друг без друга

Фото: пресс-служба президента РФ Президенты России и Китая не могут долго друг без друга

Фото: пресс-служба президента РФ

— Уважаемый господин председатель (председатель КНР.— А. К.),— обратился Владимир Путин к Си Цзиньпину,— дорогой друг!

Си Цзиньпин — один из немногих лидеров, к которому Владимир Путин мог позволить себе обращаться как «товарищ» к «товарищу». Но не стал. Очевидно, не позволили представления о протоколе высшего уровня.

— По китайскому народному календарю сегодня Установление весны — Личунь, после которого уходят морозы, наступает обновление и начало нового цикла в природе. А для российско-китайских отношений, можно это с уверенностью сказать, любое время года — это весна! — сообщил президент России.

Вряд ли это была ремарка его собственного изобретения. Но она отвечала, конечно, его помыслам, в том числе и тайным.

Каскад метафор между тем продолжался:

— И хотел бы лично поздравить вас и в вашем лице весь дружественный китайский народ с Новым, 2026 годом и наступающим праздником Весны, с которым придет год Красной огненной лошади, насколько мы знаем (то есть уверенности, что придет, нет. Ведь в том, что это будет год Красной лошади по китайскому календарю, никто не сомневается.— А. К.), а ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед — то, что отличает связи между нашими странами; вне зависимости от международной конъюнктуры (цен на энергоносители.— А. К.) уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях!

Си Цзиньпин сидел по обыкновению в расстегнутом пиджаке и улыбался Владимиру Путину, хотя и по видеосвязи, если не как добрый дедушка, то уж как добрый дядюшка точно. Дядюшка Сэм не способен так улыбаться.

— Пользуясь случаем, хотел бы вновь заверить в твердой поддержке всех наших совместных усилий по обеспечению суверенитета, безопасности двух стран, их социально-экономического процветания, права на выбор собственного пути развития,— продолжал Владимир Путин.

Таким образом, в истории с Тайванем КНР, если что, сможет, очевидно, рассчитывать на Россию. По крайней мере, в Совбезе ООН.

— Полагаю,— добавил российский президент,— что нам удалось достойно отпраздновать в мае в Москве и в сентябре в Пекине 80-летие Победы во Второй мировой войне. То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировало всему миру нашу солидарность, готовность России и Китая отстаивать историческую правду, бережно хранить память о героическом подвиге народов наших стран, которые ценой десятков миллионов жизней восстановили мир на планете.

Действительно, катастрофические потери Китая во Второй мировой войне как-то не на виду в учебниках истории, в том числе и в российских, и эта ошибка, очевидно, будет в ближайшее время исправлена.

— Экономическое сотрудничество в 2025 году продолжало стабильно развиваться,— добавил российский президент.— Несмотря на небольшое снижение, я бы сказал даже корректировку показателей (а она, таким образом, есть и признана.— А. К.), товарооборот уже третий год подряд с солидным запасом преодолевает знаковую отметку $200 млрд. Россия в лидерах по поставкам в КНР энергоресурсов. Ведем активный диалог в области мирного атома, продвигаем высокотехнологичные проекты, в том числе в промышленности и исследовании космоса. Объем торговли сельхозпродукцией, по нашим данным, вырос более чем на 20%.

Энергетика, атом, пшеница и космос — все, что составляет нашу гордость, брошено на укрепление связей между и без того братскими странами (а без того они, может, и не были бы такими братскими).

— Росту деловых и гуманитарных контактов, несомненно, способствует введение безвизового режима,— отметил Владимир Путин.— Признателен вам за эту инициативу, которую мы с готовностью поддержали. Насколько я знаю, с началом ее реализации каких-либо существенных вопросов у соответствующих профильных ведомств не возникает.

И понятно, у каких.

— Что же касается международной обстановки, то в условиях нарастающей турбулентности в мире внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором,— укрепил эту связку президент России.

— Дорогой друг, еще раз с Новым годом и наступающим праздником Весны! Крепкого здоровья вам лично, благополучия и удачи «в десяти тысячах дел», а дружественному китайскому народу — мира и процветания! — закончил российский президент.

Нет сейчас другого человека в мире, кому Владимир Путин мог бы адресовать такую речь.

На него, на другого человека, и вся надежда.

— Уважаемый господин президент Путин, мой старый дорогой друг! — обращение Си Цзиньпина было более прочувствованным.

— Сегодня по лунному календарю у нас отмечается Личунь, начало весны,— согласился председатель КНР.— Только что вы упомянули об этом. Личунь открывает цикл 24 солнечных сезонов и знаменует собой возвращение весны на землю, олицетворяет новое начало и надежду. В столь приятный и весьма символический день с удовольствием с вами провожу углубленный разговор, чтобы вместе разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений!

Что ж, наверное, любой мировой лидер рано или поздно может поймать себя на том, что он начинает говорить, как президент США (и любой план чуть что становится грандиозным). Никто не застрахован от такого.

— На днях вы специально направили товарища Шойгу (Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ.— “Ъ”) в Китай на проведение сверки часов с товарищем Ван И по международным и региональным горячим точкам в целях подготовки к нашей встрече! — обратил внимание председатель КНР.— Товарищ Ван И (министр иностранных дел КНР.— “Ъ”) мне доложил. Сегодня я готов провести с вами обмен мнениями по крупным стратегическим вопросам!

Вот Си Цзиньпину все они товарищи. В реальность, где живет КНР, причем местами припеваючи, России еще только предстоит вернуться, и председатель КНР подтвердил это:

— 2026 год — первый год 15-й пятилетки нашей страны! — напомнил Си Цзиньпин.

Что ж, термин «пятилетка», подаренный Китаю Советским Союзом, является его будущим, а не далеким пока прошлым, как для некоторых из республик бывшего СССР.

— Китай,— продолжил председатель КНР,— готов более активно расширять открытость внешнему миру на высоком уровне, готов делиться новыми возможностями развития со странами мира, включая Россию.

В такой речи важно каждое слово, в том числе и насчет того, что у России тут, видимо, нет эксклюзива.

Но все-таки никто ни к кому в мире не обращается как «старый дорогой друг».

И дело все-таки не в том, что оба уже немолоды.

Андрей Колесников