Пашиняну и Алиеву вручили премию Zayed за содействие миру

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в Абу-Даби вручили премию Zayed, которая присуждается за вклад в мирное существование и солидарность. Лидеры стали ее лауреатами из-за договоренности о мирном соглашении.

Во время церемонии Ильхам Алиев обратил внимание, что страны, которые «находились в состоянии войны более 30 лет», живут в мире уже шесть месяцев (имеется в виду с момента парафирования мирного соглашения в США 8 августа 2025 года). «Наш пример демонстрирует, что мир возможен, несмотря на длительный конфликт, несмотря на страдания и взаимное недоверие. Мир возможен, когда есть сильная политическая воля с обеих сторон и когда этот процесс поддерживается дружественными странами и международным сообществом»,— заявил азербайджанский лидер.

Никол Пашинян заявил, что мирный процесс — непростой путь, поскольку существует «большое недоверие, пессимизм, гнев и даже ненависть». «Многие семьи, находящиеся в трауре, следят сейчас за тем, что здесь происходит. Некоторые из них, возможно, сочтут это событие неуместным. Но продолжение страданий — это не облегчение и не дань уважения тем, кто пострадал»,— сказал армянский премьер.

Учрежденная в 2019 году премия Zayed Award for Human Fraternity в честь основателя ОАЭ шейха Зайеда присуждается тем, кто содействует межрелигиозному диалогу, преодолению разногласий между странами и гуманитарной помощи. В разные годы ее присуждали, например, папе римскому Франциску и генсеку НАТО Антониу Гутерришу.

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не подписано: перед этим азербайджанская сторона требует изменения армянской конституции, в которой содержится пункт о Нагорном Карабахе, с осени 2023 года перешедшего под контроль Азербайджана.

