Пять человек пострадали в Калининграде в ДТП с участием автобуса

Маршрутный автобус наехал на дорожное ограждение и световую опору в Калининграде. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.

Установлено, что среди пострадавших четыре пассажира и водитель автобуса. По факту происшествия организована доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Во время контрольных действий специалисты установят все детали произошедшего, причины и условия, способствовавшие ему. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Татьяна Титаева