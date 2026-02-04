Туман и аномальный мороз обещают 5 февраля в Пензенской области

В Пензенской области сохраняется аномально холодная погода — среднесуточная температура ниже климатической нормы на девять и более градусов. Региональное МЧС напомнило правила безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

«По возможности оставайтесь дома, особенно это касается детей и пожилых людей. На улице не стойте на одном месте, двигайтесь. Грейтесь в магазинах, кинотеатрах, подъездах и т. д. Одежда должна быть легкая, многослойная»,— также спасатели посоветовали воздержаться от дальних поездок, внимательно следить за печками и обогревателями.

По данным Приволжского УГМС, в Пензенской области этой ночью -32...-27°С, днем 5 февраля — от -18 до -13°С, ночью на шестое — от -28 до -23°С. Ветер западный — скорость 3–8 м/с. Переменная облачность, без осадков, туман с видимостью 500–1000 м, изморозь до 19 мм.

В Пензе 5 февраля -25...-14°С (Gismeteo). Юго-западный ветер, 1–2 м/с. Малооблачно, без осадков.

Дарья Васенина