Торгцентр нашел оптимальный баланс

На рынке торговой недвижимости, судя по всему, юридически закрылась крупная сделка. Балансодержатель торгового комплекса «Метрополис» перешел в управление «ТПС Недвижимости». Это может говорить и о переходе прав на компанию, активы которой оцениваются в 60 млрд руб. В прошлом году инвесторы активно вкладывались в торгцентры, несмотря на снижение трафика из-за конкуренции с маркетплейсами и ухода западных брендов.

«ТПС Недвижимость» 2 февраля стала управляющей компанией АО «М-Холдинг», на балансе которого через ООО «Кубик» находится торгцентр «Метрополис» общей площадью 205 тыс. кв. м на севере Москвы, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Бенефициары компании не раскрываются, ее гендиректором ранее выступал Игорь Ситников. Он руководит представительством Balchug Capital, основанной бывшим топ-менеджером «Тройки Диалог» Давидом Амаряном. В «ТПС Недвижимости», Balchug Capital и ООО ВИАС, где господин Ситников выступает соучредителем, не ответили на запрос “Ъ”.

Торгцентр «Метрополис» открылся в 2009 году. В 2012 году объект оценочно за $1,2 млрд был выкуплен Morgan Stanley, а затем перешел американской Hines, которая, в свою очередь, в 2023 году продала торгцентр Balchug Capital. Портфель Balchug Capital, по собственным данным, превышает $2 млрд. В 2024 году выручка ООО «Кубик», на балансе которого находится «Метрополис», выросла на 17% год к году, до 7,5 млрд руб., чистый убыток составил 1,7 млрд руб., указано в Kartoteka.ru.

«ТПС Недвижимость» владеет крупными торгцентрами суммарной площадью 449 тыс. кв. м. По подсчетам Forbes, доход компании от аренды в 2023 году составил $155 млн. Ранее владельцами назывались Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько и Лилия Ротенберг, сейчас собственники не раскрываются.

«ТПС Недвижимость» занимается управлением площадями «Метрополиса» с 2024 года, а с 2023 года на рынке недвижимости говорили о том, что компания уже является фактическим владельцем торгцентра. Но в Balchug Capital это отрицали.

Переход юрлица-балансодержателя под управление «ТПС Недвижимости» может говорить о закрытии сделки по покупке «Метрополиса», не исключает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Партнер NF Group Марина Малахатько оценивает «Метрополис» в 60–65 млрд руб.

В прошлом году инвесторы довольно активно вкладывались в торговую недвижимость. По подсчетам NF Group, в 2025 году объем инвестиций в сегмент вырос в 2,5 раза год к году, до 175,6 млрд руб. Одна из крупнейших сделок — приобретение компанией «Аврора» 50% в петербургском торгцентре «Жемчужная плаза».

Рынок торговой недвижимости Москвы переживает трансформацию из-за перетока части потребительского спроса в онлайн и ухода международного ритейла, констатирует Станислав Ахмедзянов.

В 2025 году Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торгцентрах по всей России снизился на 3% год к году, следует из подсчетов Focus Technologies.

Впрочем, в Москве ситуация оказалась лучше. В столичных объектах трафик не изменился по сравнению с 2024 годом преимущественно за счет роста показателя в комплексах районного масштаба на 4%, уточняют аналитики компании. В то же время крупные суперрегиональные торгцентры (арендопригодной площадью более 80 тыс. кв. м), напротив, потеряли 1% посетителей.

