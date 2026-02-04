Управделами правительства Челябинской области оставили под стражей

Московский городской суд не изменил меру пресечения руководителю управления делами губернатора и правительства Челябинской области Роману Менжинскому, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Он продолжит находиться под стражей до 23 марта 2026 года. Об этом сообщает telegrаm-канал судом общей юрисдикции Москвы.

Роман Менжинский находится в СИЗО с лета прошлого года. Тогда, 23 июля, сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали его, а также бывшего вице-губернатора Александра Богашова и министра имущества региона Эльдара Белоусова. Их также обвиняют в превышении должностных полномочий.

Источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах сообщал, что должностные лица через подконтрольного директора строительной компании с помощью фиктивного документооборота организовали незаконное возведение оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 млн руб., считает следствие. Александр Богашов и Эльдар Белоусов также находятся под стражей.

Ольга Воробьева