Минус 32 и туман обещают в Саратовской области 5 февраля

Аномально холодная погода сохраняется в Саратовской области. Об опасности жителей региона предупредило МЧС.

5 февраля в области остается оранжевый уровень опасности по морозу — температура ниже климатической нормы более чем на девять градусов. Спасатели сообщили о возможности коммунальных аварий и повышенной опасности на дорогах.

По данным Приволжского УГМС, предстоящей ночью в Саратовской области -32...-27°С (на возвышенностях до -22°С), днем 5 февраля — от -18 до -13°С, а в ночь на 6 февраля — от -27 до -22°С. Ветер северо-западный — скорость 3–8 м/с. Переменная облачность, преимущественно без осадков, туман с видимостью 500–1000 м.

В Саратове 5 февраля -23...-14°С (Gismeteo). Днем солнечно, без осадков. Ветер северо-западный, 1–2 м/с.

Дарья Васенина