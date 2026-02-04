В залог принимают экзотику

Скульптура Чебурашки, иконы и живой скот: “Ъ FM” выяснил, какие необычные предметы клиенты предлагают банкам в качестве залога. Изначально свои данные опубликовал «Сбер». По его информации, в числе наиболее экзотических предметов обеспечения значились детализированный макет Луны, садовая скульптуры крокодила Гены, театральные декорации, японский каменный фонарик и картины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SP International Фото: SP International

Кроме того, в качестве залога клиенты предлагают целые бизнес-активы: завод по разведению лосося, ферму по выращиванию шампиньонов, а также передвижной кинотеатр. Общая стоимость такого имущества за прошлый год достигла 45 трлн руб. Чаще всего банки понимают, что такого рода странные залоги — это скорее формальность, рассказал независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев:

«Существует четкое требование Банка России по классификации кредитов, где наличие залога, безусловно, рассматривается как фактор, повышающий качество займа. Могут приниматься самые экзотические вещи, в том числе нематериальные права, нематериальное художественное произведение. В моей практике самым необычным залогом стала предпроектная документация на авиадвигатели, была проведена ее оценка, и это действительно достаточно дорогостоящая вещь. Другое дело, что нигде на территории Российской Федерации и даже в мире ее реализовать было невозможно, только передать соответствующие права.

Однажды был заложен живой скот, который обозначался как "товар в пути", то есть перевозимый из фермы на мясокомбинат. Когда выехали его смотреть, выяснилось, что уже произвели колбасу. Пришлось срочно переделывать документы по этому поводу. Надо понимать, что банк в большинстве случаев понимает: это формальный залог. Он относится к нему именно как к условности, так как это требование Банка России.

При этом конкретные требования к залоговым активам отсутствуют. То есть это ответственность банка, но ЦБ старается свою нормативную базу все глубже кодифицировать. Плюс, когда проходят проверки, одни из первых объектов, который проверяют, — это риски, кредитные портфели и работа с залогами. В основном это займы юридическим лицам, достаточно близким к банкам или значимым для них, понятно, что от кого попало такие залоги в обеспечение не примут».

По данным Центробанка, за 11 месяцев прошлого года доля просроченных корпоративных кредитов увеличилась почти на 1 п.п. и достигла 10,4 трлн руб. Несмотря на рост, регулятор оценил риски как управляемые: проблемные займы на 54% обеспечены резервами и качественным залогом. Иногда такие активы могут быть использованы как стимул, а не объект для потенциальной продажи, рассказал “Ъ FM” руководитель департамента залогов, старший вице-президент ВТБ Антон Вовк:

«Нужно понимать, что такое имущество чаще всего нельзя реализовать на открытом рынке в ограниченный срок экспозиции, который установлен Центральным банком. Следовательно, их, конечно же, чаще всего нельзя оценивать как залоги так называемые категорируемые, которые используются в корректировке резервов, влияют на капитал банка и рассматриваются источником возвратности.

Но у залога есть другая функция — рычага. Это та ситуация, когда залоги могут быть использованы без категории. В нашей практике это называется дополнительным обеспечением, то есть когда такие активы выполняют некую функцию контрольную или стимулирующую. В этом смысле такие необычные залоги могут быть в первую очередь использованы для решения этой задачи. В нашей практике предлагались в залог и коллекции икон, и различные космические объекты, была даже оценка и оформление в залог крупнейших месторождений.

Много было практики в активах, расположенных вне территории Российской Федерации: различные и порты, и суда. С одной стороны, это классика, но, с другой, уникальность этих залогов в том, что они расположены по всему миру».

Согласно данным Центробанка, в портфеле необеспеченных ссуд доля проблемных кредитов к концу прошлого года достигла 12% и составила 1,7 трлн руб. Тем не менее регулятор не видит поводов для серьезного беспокойства, поскольку стандарты новых выдач сохраняются на высоком уровне, а проблемная задолженность обеспечена резервами на 91%. “Ъ FM” ожидает ответ от Т-банка. В Альфа-банке тему прокомментировать не смогли.

Астон О`Cалливан