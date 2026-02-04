Вице-премьер РФ обсудил с губернатором Прикамья развитие инфраструктуры в регионе

4 февраля прошла рабочая встреча вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в рамках нее стороны обсудили реализацию в регионе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В прошлом году в Пермском крае было введено более 1,7 млн кв. м жилья, что сопоставимо с показателями 2024 года. Из них ввод многоквартирного жилья составил 711 тыс. кв. м. Объем нового жилья в стадии строительства оценивается в 1,9 млн кв. м. «Важно, что новые дома появляются не точечно, а целыми кварталами, вместе с детскими садами, школами, дорогами и местами для прогулок и отдыха», — отметил губернатор. Для этого на сегодняшний момент с застройщиками заключено 49 договоров КРТ. Их градостроительный потенциал оценивается в более 3 млн кв м.

Господин Махонин уделил отдельное внимание строительству социальных объектов. За прошедший год в регионе построено 24 объекта социнфраструктуры в рамках региональной адресной программы, с привлечением частных инвесторов и в формате концессионных соглашений. Также в Прикамье на протяжении последних лет реализуются масштабные проекты в дорожно-транспортной отрасли. За 2025 год в регионе построено и реконструировано 17,9 км и отремонтировано 576,9 км дорог. Нормативное состояние региональных дорог составляет сегодня 80,9%.

Пермский край продолжает участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. В 2026 году запланировано реализовать девять проектов. Четыре из них проекты-победители 2024 года. Работы по ним ведутся в Березниках, Соликамске, Кудмыкаре и Усолье. Пять проектов — победители прошлого года: Усолье, Красновишерск, Чернушка, Краснокамск и Соликамск. Помимо этого, Пермский край активно занимается модернизацией коммунальной инфраструктуры, используя для этого федеральную и собственную программы.

Марат Хуснуллин отметил, что текущие показатели Пермского края демонстрируют позитивную динамику развития. «Набран неплохой темп по вводу жилья. Есть стабильный рост доли дорог в нормативе с превышением плановых показателей», — подчеркнул он. Дмитрий Махонин в свою очередь поблагодарил зампреда правительства РФ за поддержку региона. Он подчеркнул, что Прикамье остается одним из лидеров по исполнению национальных проектов в стране.