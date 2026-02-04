Бюджет с коротким сроком годности

Президент США Дональд Трамп подписал пакет законопроектов о финансировании работы правительства, официально положив конец техническому шатдауну, начавшемуся 31 января. Сделка стала результатом ожесточенного торга между республиканцами и демократами, который пока далек от полного завершения. Причина в том, что финансирование Министерства внутренней безопасности продлили лишь до 13 февраля и, если стороны не найдут компромисс, стране грозит новый, хоть и частичный шатдаун.

3 февраля господин Трамп утвердил пакет ассигнований на сумму $1,2 трлн до конца сентября 2026 года, завершив четырехдневный перерыв в работе федеральных ведомств.

«Я рад подписать закон о консолидированных ассигнованиях, чтобы немедленно возобновить работу федерального правительства и профинансировать подавляющее большинство операций до конца финансового года»,— заявил Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

За несколько часов до этого Палата представителей одобрила документы 217 голосами с минимальным перевесом в 3 голоса. При этом «за» высказались 20 демократов, а столько же республиканцев проголосовали «против».

Этот шатдаун стал уже вторым за текущий президентский срок господина Трампа: ранее госструктуры столкнулись с рекордным 43-дневным перерывом в финансировании. Достичь договоренностей в этот раз помогло решение разделить бюджет на шесть пакетов. Но в итоге Министерство внутренней безопасности получило деньги лишь до 13 февраля. Таким образом сторонам вскоре вновь придется вернуться за стол переговоров, чтобы обсудить судьбу ведомства и предотвратить новый, уже частичный шатдаун.

Камнем преткновения стала жесткая миграционная политика Дональда Трампа и требования республиканцев существенно увеличить бюджет Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) для проведения массовых депортаций и усиления охраны границ.

Предполагается, что служба должна получить возможность задерживать десятки тысяч человек для последующей депортации, а для этого потребуется расширить сеть центров временного содержания мигрантов. Кроме того, республиканцы добиваются права использовать средства Пентагона для «логистической поддержки» миграционных операций и настаивают на возможности лишать федеральных грантов города и штаты, укрывающие нелегальных мигрантов.

В Демократической партии с этим не согласны, особенно на фоне недавних событий в Миннеаполисе. В начале января администрация господина Трампа направила в город несколько тысяч федеральных агентов для борьбы с нелегальной миграцией и преступностью.

В ходе операции Metro Surge были застрелены двое граждан США: Рене Гуд и Алекс Претти. Это спровоцировало массовые акции протеста и бойкот ICE и сотрудничающих с ней структур.

Власти города и штата Миннесота подали иск к федеральному правительству, обвинив его в нарушении конституции, а демократы увязали принятие бюджета с ограничениями на применение силы и усилением надзора за агентами.

Помимо этого, демократы настаивают на лимитах койко-мест в центрах временного содержания, отвергают идею заимствования средств у Пентагона и выступают против финансового давления на города и штаты. По словам лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, среди предлагаемых партией обязательных мер — ношение видеокамер и идентификационных бейджей, отказ от масок во время операций, запрет на задержания без ордера и работу в «чувствительных местах» вроде школ, церквей и больниц. Также демократы требуют независимого расследования событий в Миннеаполисе и полного вывода федеральных сил из города.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает требование об обязательном судебном ордере невыполнимым. Ряд республиканцев при этом признает необходимость ограничить анонимность агентов, но предупреждает, что это может создать угрозу для их семей.

Пока позиции сторон остаются диаметрально противоположными, а потому перспективы выйти на компромисс менее чем за две недели остаются туманными. Фактически Конгресс спорит не столько о бюджете, сколько о том, кто и как будет контролировать силовой контур миграционной политики: Белый дом или законодатели. Не исключено, что стороны вновь прибегнут к краткосрочной пролонгации финансирования, чтобы выиграть время для тяжелых переговоров.

