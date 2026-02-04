Президент ТПП Удмуртии Анатолий Ганин: Оман готов стать хабом по выходу удмуртской продукции на рынки стран Персидского залива

Представители Торгово-промышленных палат (ТПП) Удмуртии и Омана договорились «начать проработку сотрудничества по реализации проектов озеленения пустынь» в рамках национальной программы Султаната «Видение 2040». Об этом президент ТПП республики Анатолий Ганин рассказал во «ВКонтакте» после первых дней работы делегации ТПП России на международной выставке Omnex 2026 в Маскате. Страну Персидского залива представлял председатель ТПП Омана Фейсал бин Абдулла Аль-Равас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Анатолий Ганин, vk Фото: Анатолий Ганин, vk Фото: Анатолий Ганин, vk Фото: Анатолий Ганин, vk Фото: Анатолий Ганин, vk Фото: Анатолий Ганин, vk Следующая фотография 1 / 6 Фото: Анатолий Ганин, vk Фото: Анатолий Ганин, vk Фото: Анатолий Ганин, vk Фото: Анатолий Ганин, vk Фото: Анатолий Ганин, vk Фото: Анатолий Ганин, vk

На выставке также состоялись переговоры с представителем инженерной компании United Engineering Services LLC (UES) Юнисом Хамудом аль-Бусаиди. «Отдельно проговорили продажу оборудования для нефтеразведки, добычи и хранения, а также поставки наших теплообменников для промышленного холода в страны Персидского залива»,— написал господин Ганин.

Президент ТПП Удмуртии провел встречи с представителями местных образовательных учреждений Mazoon College и Muscat College, во время которых обсуждались стажировки, совместные образовательные программы и обмены студентами.

Отдельно на выставке состоялись встречи с руководителем турецкой делегации Неджметтином Эрдоганом, с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Султанате Оман Олегом Левиным, а также с представителями руководства министерства торговли, промышленности и поощрения инвестиций, а также министерства наследия и туризма Омана.