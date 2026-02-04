На установку 98 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Татарстане выделили 299,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Татарстане на установку камер фиксации нарушений ПДД выделили 299,4 млн рублей

Камеры разместят на федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-239, а также на региональных дорогах и улицах Казани. После ввода в эксплуатацию камеры будут работать в круглосуточном режиме и передавать информацию в единую систему фиксации нарушений.

Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены в течение 100 рабочих дней с момента его заключения. Подрядчик обязан не только установить оборудование, но и обучить персонал заказчика, а также обеспечить подключение всех комплексов к защищенной сети передачи данных.

Заказчиком выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения». Финансирование предусмотрено из бюджета республики.

Анна Кайдалова