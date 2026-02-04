В Ульяновской области чиновники раскрыли самые высокооплачиваемые профессии

Специалисты Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области представили актуальные вакансии с достойной зарплатой, сообщила в среду администрация Ульяновска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным агентства, в топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в Ульяновске входят, исходя их заявленных вакансий главный инженер (ООО «Энергохолдинг»), которому предлагается зарплата 102,6 тыс. руб., стоматолог-ортодонт (ООО «Азбука здоровья») — 100 тыс. руб., мастер производственного участка самолетостроительного завода «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») — 100 тыс. руб., администратор магазина (ООО «Лабиринт-Волга») — 93 тыс. руб., техник по ремонту и обслуживанию оборудования и сетей (ООО «Ульяновский станкостроительный завод») — 92 тыс. руб.

Лидером по количеству вакансий в Ульяновске является «Авиастар» (632 вакансии). Среди лидеров также АО «Ульяновский механический завод» (158 вакансий), МУП «Ульяновскводоканал» (154 вакансии), ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска» (35 вакансий), ОАО «РЖД» (34 вакансии).

Всего на сегодня в Ульяновске доступны 6719 вакансий.

Андрей Васильев, Ульяновск