Петербуржца арестовали на 10 суток и лишили шапки с украинским трезубцем

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Руслана Файзуллина за проезд в метрополитене в шапке с украинским трезубцем. За это его арестовали на десять суток, а шапку конфисковали.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, пассажира привлекли к ответственности по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заметили в Сети снимок с текстовым материалом. На фотографии запечатлен пассажир в вагоне метро, одетый в куртку с изображением флага США. На нем была шапка синего цвета, на которой размещено изображение эмблемы в виде украинского трезубца желтого цвета.

Это нарушает нормы законов «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Руслан Файзуллин не признал вину и пояснил, что о запрете орнамента ничего не знает. Покупку этой шапки он объяснил желанием подчеркнуть свои этническо-культурные корни.

Татьяна Титаева