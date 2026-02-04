Си созвонился с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». Незадолго до этого китайский лидер поговорил по видеосвязи с российским президентом Владимиром Путиным.

Фото: Evelyn Hockstein | Reuters

Последний раз Си Цзиньпин и Дональд Трамп созванивались в ноябре 2025 года. Лидеры обсуждали ситуацию вокруг Тайваня и российско-украинский конфликт.

В прошлом году стороны также договорились о визите Дональда Трампа в Китай в апреле. После этого китайский лидер должен отправиться с ответным визитом в США.

Лусине Баласян