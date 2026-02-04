Директор пермского филиала академии живописи может покинуть должность

В Перми может смениться руководитель пермского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества, сообщает «Новый компаньон». По данным издания, у нынешнего директора учебного заведения Алексея Мургина 11 февраля текущего года заканчивается контракт, который руководство академии продлевать не намерено. Пермский филиал может возглавить столичный художник Сергей Онучкин. С прошлого года он работает в должности заместителя директора учебного заведения.

Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества был основан в Перми в 1991 году. Алексей Мургин — выпускник этого учебного заведения. Одновременно с руководством филиалом он заведует кафедрой академического рисунка, акварельной и декоративной живописи.