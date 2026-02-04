ООО «Башкирэнерго» применяет новую модель беспилотника

ООО «Башкирэнерго» успешно провело первый полет промышленного беспилотного воздушного судна (ПБВС) для осмотра линий электропередачи. Его дальность составила 10 км. Опыт предыдущих полетов на БВС младшей серии показал высокую эффективность верховых осмотров ВЛ 6-110 кВ, а с помощью новой техники ее планируется повысить в несколько раз.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

ПБВС обладает возможностью автономного полета по заданному оператором маршруту, используя навесное оборудование. В отличие от БВС младшей серии промышленное БВС с помощью технологичной камеры способно создавать 3D-модели ВЛ и других объектов в охранной зоне. Продолжается сбор данных для внедрения ИИ в целях автоматического определения дефектов на линиях электропередачи . Кроме того, винтокрылый помощник способен сохранять высокую эффективность даже в сложных погодных условиях.

ООО «Башкирэнерго»