Аэропорт Казани признан лучшим в России

Международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая стал лауреатом XII Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт 2025» в категории от 2 до 6 млн пассажиров в год. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Награждение прошло 4 февраля в Москве в рамках выставки NAIS.

По словам гендиректора аэропорта Сергея Романцова, в 2025 году аэропорт обновил рекорд по пассажиропотоку: впервые обслужено 5,4 млн человек. Сейчас в аэропорту продолжается модернизация инфраструктуры и строительство нового пассажирского терминала.

