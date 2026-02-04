В Саратовской области более 800 домов подключат к газовым сетям

В Саратовской области планируется подключить к газовым сетям более 800 домовладений. Совещание по этому вопросу провели губернатор Роман Бусаргин и руководитель саратовской группы компаний «Газпром межрегионгаз» Вячеслав Башунов.

В 2026 году планируется провести более 7 км сетей

Фото: t.me / babushkin30 В 2026 году планируется провести более 7 км сетей

В прошлом году в регионе было построено 11,2 км газопроводов и газифицированы три населенных пункта. В 2026 году планируется построить еще 7,3 км сетей. По уровню исполнения программы социальной догазификации область занимает девятое место в России. Со старта программы заключено более 9,7 тыс. договоров, построены сети к 8,3 тыс. участков, а более 6,5 тыс. семей уже используют газ.

Размер компенсации на подключение для льготных категорий, включая семьи участников СВО, составляет 150 тыс. руб. В 2025 году такую выплату получили 239 жителей. Общая сумма финансовой помощи превысила 22,8 млн руб. «Мероприятия, которые запланированы на этот год, позволят повысить уровень подключения населения к ресурсу до 90,7%», — отметил господин Бусаргин.

Нина Шевченко