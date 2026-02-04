Два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком Mercedes на трассе «Вологда-Тихвин-Кола»

В полдень 3 февраля на 447-м км автодороги «Вологда-Тихвин-Кола» 32-летняя водитель кроссовера Toyota RAV 4 при совершении обгона не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Там автомобиль столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. В результате ДТП травмы получили двое маленьких пассажиров иномарки — мальчики двух и четырех лет. Они в тяжелом состоянии были доставлены в медицинское учреждение.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. По мнению полицейских, водитель Toyota неправильно выбрала скорость, не учла дорожные и погодные условия.

Андрей Маркелов