Ушел из жизни эколог, краевед и этнограф Юрий Рощевский

На 80-м году жизни скончался известный ученый, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института экологии Волжского бассейна РАН. Об этом сообщили в Самарском областном отделении Русского географического общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Краевед, эколог и этнограф умер после длительной болезни. Юрий Рощевский внес значительный вклад в изучение природы Самарской Луки и Волжского бассейна. Он активно участвовал в создании и развитии природного парка «Самарская Лука». Провел много лет в научной деятельности, посвятив себя изучению экосистем региона, традиционной культуры народов Поволжья и исторического наследия.

Юрий Рощевский был автором научных публикаций, лекций и уникальных фотографий. Его труды стали основой для дальнейших исследований в области экологии и этнографии. Он также активно участвовал в просветительской деятельности, популяризируя природу и культуру региона.

Андрей Сазонов