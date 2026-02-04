МИД РФ: «коалиция желающих» на Украине станет законной военной целью

Военнослужащие стран «коалиции желающих», которых Европа планирует отправить в будущем на Украину, будут рассматриваться в качестве законной военной цели России. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Для нас это категорически неприемлемо. Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу нашей безопасности»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. «Вот эти самые некие войска от некой "коалиции желающих" возглавят Британия и Франция. Всё это, конечно, неприкрытые планы осуществления иностранной военной интервенции. Вот так это надо называть»,— добавила она.

Госсекретарь Марко Рубио говорил, что согласно проекту гарантий безопасности на территории Украины разместят войска нескольких стран Европы, прежде всего Франции и Великобритании, а американская сторона подготовит «страховочный механизм». По данным FT, США могут присоединиться к военному контингенту, если Россия нарушит будущее перемирие.

Лусине Баласян