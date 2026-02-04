Руководитель очистных сооружений на реке Уве оправдана по делу о загрязнении

Увинский райсуд Удмуртии оправдал 36-летнюю руководителя очистных сооружений «Ува-Молоко» по уголовному делу о загрязнении реки Увы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Она обвинялась в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, если это повлекло иные тяжкие последствия (ст. 246 УК). Следствие считает, что подсудимая с сентября 2018-го по август 2024 годов допустила сброс сточных вод в Уву с превышением допустимых концентраций вредных веществ.

По версии обвинения, она достоверно знала, что ходе работы очистных образуются сточные воды с превышением допустимых концентраций, но не предвидела, что это может привести к загрязнению поверхностных вод реки и причинять вред окружающей среды.

На суде подсудимая не признала свою вину. Судебная инстанция, допросив свидетелей и учитывая обстоятельства дела, признал обвиняемую невиновной и оправдал ее в связи с отсутствием состава преступления.