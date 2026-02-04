«РТ-Финанс» и банк НОВИКОМ поддержали благотворительный проект для детей в Мелитополе

При поддержке холдинга «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех и входящего в него АО АКБ «НОВИКОМБАНК» благотворительный фонд «Страна для детей» открыл новую группу «Робототехника» в Мелитополе Запорожской области. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила партнеров проекта за создание в новом регионе условий для развития молодого поколения.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Новая группа «Робототехника» работает в центре дневного пребывания для детей с инвалидностью «Мы вместе!» и рассчитана на воспитанников в возрасте от 5 до 15 лет. В рамках занятий они осваивают основы конструирования, моделирования и программирования. Обучение проходит в интерактивной форме и способствует развитию инженерного мышления, творческих способностей, внимания и коммуникативных навыков.

Занятия организованы в небольших подгруппах с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. С детьми работает профессиональная команда педагогов, умеющих адаптировать программу под разные уровни подготовки.

Развитие конструкторских и инженерных навыков способствует формированию интереса к техническим и IT-направлениям, а также помогает детям задуматься о будущей профессиональной траектории, что особенно важно для ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью «Мы вместе!» работает в Мелитополе с 2024 года на базе Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

С 2023 года Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка реализуется стратегическая программа «Страна для детей», цель которой – создание комфортной безопасной среды и культуры чуткого, бережного отношения к ребенку. В рамках программы Благотворительный фонд «Страна для детей» оказывает поддержку в исторических регионах Российской Федерации.

