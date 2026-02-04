Глава СКР заинтересовался делом о нарушении прав жильцов аварийного дома барачного типа в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По информации ведомства, в соцсетях размещена информация, что здание 1939 года постройки на Канатном переулке длительное время находится в непригодном состоянии: физический износ конструкций составляет более 70%. Из-за неисправности инженерных систем произошла коммунальная авария, в связи с чем на протяжении недели не осуществлялась подача тепла. Это привело к промерзанию стен и образованию в квартирах повышенной влажности.

В 2022 году здание признали аварийным, однако до настоящего времени жильцам благоустроенное жилье не предоставлено. Сроки расселения с 2025 года перенесли на 2030 год.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по данному факту.

Руфия Кутляева