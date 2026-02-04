В Белгородской области из-за ударов БПЛА пострадали шесть мирных жителей

Шесть мирных жителей получили ранения из-за ударов беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В селе Глотово в Грайворонском округе из-за взрыва беспилотника на территории частного дома житель получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Его в тяжелом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ, затем перевезли в областную клиническую больницу.

Четверо мужчин пострадали от удара FPV-дрона по автомобилю в селе Замостье. У одного из пострадавших — минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Трое других мужчин получили баротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Всех пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Трое проходят стационарное лечение, четвертого направили на консультацию в областную клиническую больницу.

На участке дороги Красная Яруга — Степное в Краснояружском округе дрон ударил по автомобилю. Пострадавший получил слепое осколочное ранение мягких тканей шеи. Сначала его доставили в Краснояружскую ЦРБ, затем перевели в областную клиническую больницу.

В период с 7:00 мск 3 февраля по 7:00 мск 4 февраля над Белгородской областью уничтожили 31 беспилотник, сообщил губернатор. По данным Минобороны России, с 8:00 по 14:00 мск над регионом сбили девять БПЛА самолетного типа. За прошедшие сутки в регионе пострадали пять человек.